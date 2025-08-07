В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожен взвод одной из бригад ВСУ

Российские Вооруженные силы нанесли удар авиабомбой ФАБ по селу Сосновка в Днепропетровской области, в результате чего был ликвидирован взвод 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых ведомствах.
«В Сосновке уничтожен очередной взвод 31-й бригады противника. Удар был нанесен при помощи ФАБ», — заявили в силовых структурах.
Согласно информации от представителей силовых структур, в результате атаки уничтожено 10 украинских солдат, а еще 17 получили серьезные ранения.
Ранее в ВСУ заявили о тяжелой обстановке в Удачном под Красноармейском.