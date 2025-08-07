В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожен взвод одной из бригад ВСУ

Российские Вооруженные силы нанесли удар авиабомбой ФАБ по селу Сосновка в Днепропетровской области, в результате чего был ликвидирован взвод 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых ведомствах.