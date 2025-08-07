Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожен взвод одной из бригад ВСУ

По данным силовиков, в результате удара уничтожены 10 военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Российские Вооруженные силы нанесли удар авиабомбой ФАБ по селу Сосновка в Днепропетровской области, в результате чего был ликвидирован взвод 31-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых ведомствах.

«В Сосновке уничтожен очередной взвод 31-й бригады противника. Удар был нанесен при помощи ФАБ», — заявили в силовых структурах.

Согласно информации от представителей силовых структур, в результате атаки уничтожено 10 украинских солдат, а еще 17 получили серьезные ранения.

Ранее в ВСУ заявили о тяжелой обстановке в Удачном под Красноармейском.