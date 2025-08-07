Ричмонд
В Еловском муниципальном округе ремонтируют мост через реку Кашкалак

Мост через Кашкалак расположен на 32-м км автодороги Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский.

Мост через Кашкалак расположен на 32-м км автодороги Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский. Здесь предстоит заменить покрытие на асфальтобетон, установить металлическое ограждение, смонтировать освещение. Длина моста после капремонта увеличится с 12,9 до 16,1 метра, возрастут и его расчетные нагрузки.

По данным краевого Управления дорог и транспорта, на объекте уже установлены новые опоры и пролетное строение, выполнено мостовое полотно, укреплены откосы, возведена подпорная стенка. На очереди — асфальтирование моста и подходов к нему. Все работы должны быть завершены до конца строительного сезона.