В Еловском муниципальном округе ремонтируют мост через реку Кашкалак

По данным краевого Управления дорог и транспорта, на объекте уже установлены новые опоры и пролетное строение, выполнено мостовое полотно, укреплены откосы, возведена подпорная стенка. На очереди — асфальтирование моста и подходов к нему. Все работы должны быть завершены до конца строительного сезона.