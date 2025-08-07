В Узбекистане принят закон об обязательной идентификации животных. Но как он будет работать — никто не объяснил

Закон вступает в силу через год после официальной публикации, то есть с августа 2026 года, но норма об обязательной идентификации владельцами животных — с 1 января 2028 года. Хорошо хоть не завтра — у государства есть время подготовиться. Если все владельцы собак и кошек Ташкента вдруг ринутся в районные ветеринарные отделения, мы получим многомесячный коллапс. Особенно учитывая текущее состояние этих учреждений, которое далеко от идеала.