В Узбекистане принят закон об обязательной идентификации животных. Но как он будет работать — никто не объяснил

Что известно из официального сообщения?
Минюст опубликовал короткую справку по закону. В ней говорится, что все животные, содержащиеся или разводимые физическими и юридическими лицами на территории страны, подлежат обязательной идентификации и регистрации. Уполномоченным органом назначен Комитет по развитию ветеринарии и животноводства.
Для кошек и собак установлены следующие сроки: идентификация — в течение 3 месяцев с момента рождения и не позднее одного месяца после окончания этого срока. Также подлежат обязательной идентификации животные, ввозимые на территорию Узбекистана с целью содержания или разведения — в течение 21 дня после ввоза.
Как это будет работать на практике?
Теперь получается, что по закону, каждый владелец кошки или собаки будет обязан зарегистрировать своего питомца в Центре по идентификации, регистрации и отслеживанию животных. Там животное получит специальный паспорт, уникальный идентификационный код и некое средство идентификации.
Что это будет — вопрос открытый. В документе упоминаются визуальные бирки, электронные микрочипы и комбинированные чип-бирки, содержащие индивидуальный номер животного. Все данные будут заноситься в единую электронную базу. Пока непонятно, будет ли у граждан доступ к этой базе, чтобы, например, найти потерянного питомца.
Вопросы, на которые пока нет ответа.
Когда начнётся регистрация?
Закон вступает в силу через год после официальной публикации, то есть с августа 2026 года, но норма об обязательной идентификации владельцами животных — с 1 января 2028 года. Хорошо хоть не завтра — у государства есть время подготовиться. Если все владельцы собак и кошек Ташкента вдруг ринутся в районные ветеринарные отделения, мы получим многомесячный коллапс. Особенно учитывая текущее состояние этих учреждений, которое далеко от идеала.
Какая ответственность грозит за неидентифицированное животное?
Закон предусматривает ответственность, но размер штрафов не уточняется.
Кто будет платить?
Формулировки закона размыты: «мероприятия осуществляются за счёт владельцев животных, спонсоров, благотворителей, бюджета и других не запрещённых источников». Вероятнее всего, основная нагрузка ляжет на владельцев. Но сколько это будет стоить? Будет ли это разовый платёж или ежегодный взнос?
Что дальше?
Вопросов много, а ответов — пока нет. Комитет по развитию ветеринарии и животноводства обязан как можно скорее разъяснить куда идти владельцам животных, какие документы и процедуры предстоят, сколько это будет стоить и что будет за отказ от регистрации.
Ведь речь идёт о конкретной и важной теме, касающейся жизни сотен тысяч людей и их питомцев. Пока же создаётся ощущение, что закон приняли, а как его исполнять — никто толком не знает.