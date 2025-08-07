Бизнесмен Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа Город дорог из-за отказа лейбла

По словам Рыбакова, он намеревался удалить альбом со всех российских музыкальных площадок, однако Пронин резко отклонил его предложение после того, как узнал о планах предпринимателя.
«Я вошёл в сделку с Антоном, но когда я сказал, что удалю “Город дорог”, он сказал “нет”, — сообщил Рыбаков.
Предприниматель также выразил недоумение по поводу того, почему сам Гуф не пытается выкупить свой альбом у лейбла. Он указал на то, что Пронин за 20 лет заработал значительные суммы на прослушиваниях песен, и задался вопросом, почему Алексей Долматов не может так же.
Рыбаков собирался приобрести альбом за 95 миллионов рублей. Однако теперь он рад, что сделка не состоялась, и планирует направить эти средства на поддержку одарённых детей и в физико-техническую школу-пансион.
Напомним, ранее предприниматель заявлял о своём намерении удалить альбом Гуфа. Он объяснил, что хочет исключить негативное влияние такой музыки на молодёжь. По его словам, именно «Город дорог» сопровождал молодого бизнесмена в годы, когда он вёл разгульный образ жизни, злоупотребляя алкоголем и рискуя своим будущим.