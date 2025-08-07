Бизнесмен Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа Город дорог из-за отказа лейбла

Предприниматель также выразил недоумение по поводу того, почему сам Гуф не пытается выкупить свой альбом у лейбла. Он указал на то, что Пронин за 20 лет заработал значительные суммы на прослушиваниях песен, и задался вопросом, почему Алексей Долматов не может так же.