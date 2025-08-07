Ученые: белок HSP70 может защищать нейроны от гибели при заболеваниях

По информации пресс-службы, в ходе серии исследований ученые зафиксировали у мышей с одной из форм болезни, схожей с БАС у человека, процесса снижение уровня нейродегенерации в различных областях мозга. Причем защитный эффект наблюдался не только в спинном мозге и коре, но и в лимбической системе, что может быть особенно важно для сохранения когнитивных и эмоциональных функций, часто нарушенных при нейродегенерации. Кроме того, исследование показало, что защитный эффект HSP70 зависит от его локализации: внутриклеточный белок замедляет дегенерацию, тогда как внеклеточный может усиливать повреждение нейронов.