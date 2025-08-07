Ричмонд
WP: США смягчат правозащитную критику России, Израиля и Сальвадора

США сократили доклад по правам человека в трех странах.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп США смягчит правозащитную критику в отношении Сальвадора, Израиля и России. Об этом со ссылкой на проекты документов сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что в этот раз доклады относительно прав человека в этих странах будут гораздо короче прошлогодних, которые готовила администрация бывшего президента Джо Байдена.

Так, в частности, доклад об Израиле стал меньше на 75 процентов: вместо ста страниц, сейчас в документе всего 25. Касательно Сальвадора журналисты отмечают, что в прошлом году Госдеп говорил о значительных нарушениях прав человека в этой стране. В 2025-м же заявляется, что значительных нарушений прав человека здесь нет.

А в проекте по России убраны все претензии о непризнании людей нетрадиционной ориентации*.

В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ежегодный доклад Госдепа США о ситуации с правами человека в странах мира настоящей сегрегацией.

Так, обратила внимание дипломат, США заступаются за пойманного с поличным журналиста Эвана Гершковича, а в защиту Лиры не сказали ни слова.

* — движение ЛГБТ признано в России экстремистским.

