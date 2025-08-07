Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске по улице Верхней Набережной на две недели ограничат проезд

Ограничения будут действовать с 11 по 24 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске по улице Верхней Набережной на две недели ограничат проезд. Изменение схемы движения транспорта будет действовать с 8 утра 11 августа до 20 часов вечера 24 августа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— В районе дома № 145а будут проводить аварийные работы на сетях канализации, — прокомментировали в мэрии Иркутска.

Автомобилистов просят заранее продумать альтернативную схему проезда по Верхней Набережной.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре по улице Пискунова с 25 августа ограничат движение транспорта. Временные дорожные изменения продлятся до 30 октября.