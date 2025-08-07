В Иркутске по улице Верхней Набережной на две недели ограничат проезд. Изменение схемы движения транспорта будет действовать с 8 утра 11 августа до 20 часов вечера 24 августа. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— В районе дома № 145а будут проводить аварийные работы на сетях канализации, — прокомментировали в мэрии Иркутска.
Автомобилистов просят заранее продумать альтернативную схему проезда по Верхней Набережной.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре по улице Пискунова с 25 августа ограничат движение транспорта. Временные дорожные изменения продлятся до 30 октября.