Порывистый ветер, в некоторых районах грозы. Какая погода ожидается сегодня в Беларуси

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в отдельных районах страны ожидаются грозы, ветер прогнозируется западный 4−9 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман.

Температура воздуха днем составит 19−25 градусов тепла.