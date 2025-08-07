Порывистый ветер, в некоторых районах грозы. Какая погода ожидается сегодня в Беларуси

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман.
Температура воздуха днем составит 19−25 градусов тепла.
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в отдельных районах страны ожидаются грозы, ветер прогнозируется западный 4−9 м/с, при грозах — с порывами до 14 м/с. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня днем ожидается переменная облачность. Днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман.
Температура воздуха днем составит 19−25 градусов тепла.