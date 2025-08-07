Трамп хочет увидеть Путина, разгром ВСУ в Днепре: главные новости на утро

«Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро. Мы ещё не определили, где, но разговор с президентом Путиным был очень хорошим. Очень высокий шанс того, что мы закончим раунд», — сказал Трамп в ходе своего выступления в Вашингтоне.