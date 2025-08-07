Трамп хочет увидеть Путина, разгром ВСУ в Днепре: главные новости на утро

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи с его спецпосланником Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, он заявил о высоких шансах на свою встречу с российским лидером.
«Есть хороший шанс того, что встреча будет очень скоро. Мы ещё не определили, где, но разговор с президентом Путиным был очень хорошим. Очень высокий шанс того, что мы закончим раунд», — сказал Трамп в ходе своего выступления в Вашингтоне.
• Во время этого же мероприятия Дональд Трамп пообещал ввести ещё больше вторичных санкций против торговых партнёров РФ, а также ответил на вопрос о перспективах введения очередных ограничительных мер в отношении Москвы. По его словам, на это повлияют переговоры. Американский лидер подчеркнул, что ведутся «серьёзные» переговоры об урегулировании на Украине.
• Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин назвал встречу Путина и Уиткоффа полезной, результативной и «милой». Он выразил мнение, что Владимир Путин остался доволен. Между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами установлен прочный канал связи. Соскин напомнил, что разговор продолжался три часа. За это время можно обсудить «как они вместе полетят на Луну делать атомную станцию».
• Телеканал CNN узнал, что после визита Уиткоффа в РФ Трамп поручил своей команде в срочном порядке заняться организацией встречи с Владимиром Путиным. Кроме того, он распорядился организовать свою встречу с Зеленским. Трамп настаивает на ускоренном графике. Помощники президента США уже приступили к подготовке мероприятий.
• Telegram-канал «Два майора» обратил внимание на то, что сразу после переговоров Путина со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом в воздух были подняты стратегические ракетоносцы российских ВКС. Речь идёт о бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.
• В ночь на четверг Днепропетровск на Украине подвергся массированной атаке. По информации военкоров, объекты ВСУ загорелись после от ударов «Гераней». Украинские ресурсы писали, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Военкоры показали кадры, на которых запечатлены последствия ударов.
• В населённом пункте Сосновка Днепропетровской области ВС РФ разгромили взвод Вооружённых сил Украины. В российских силовых структурах рассказали, что ликвидирован взвод 31-й отдельной мехбригады ВСУ. Для удара была использована фугасная авиабомба (ФАБ), ликвидированы десять украинских солдат, ещё не менее 17 получили ранения.