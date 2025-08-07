Радиостанция УВБ-76, получившая в народе прозвище «Жужжалка», осуществляет вещание с середины 1970-х годов и неоднократно становилась объектом несанкционированных вмешательств со стороны радиолюбителей и хулиганов эфира. Станция транслирует повторяющийся импульс — короткий звуковой сигнал, возникающий около 25 раз в минуту. По предположениям экспертов, он может быть элементом системы автоматического ядерного ответа «Периметр», активирующей запуск ракет в случае прекращения сигнала, что может быть расценено как результат нанесения ядерного удара по территории России. По этой причине УВБ-76 нередко именуется «радиостанцией Судного дня».