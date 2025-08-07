В Роскомнадзоре не стали называть возраст «Жужжалки»

Роскомнадзор не уточнил, когда была создана и зарегистрирована российская военная радиостанция УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня». Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на сообщение от самого ведомства.
Как пояснили в Роскомнадзоре, сведения о радиоэлектронных устройствах и лицах, их эксплуатирующих, могут быть предоставлены исключительно государственным структурам — в пределах их полномочий либо в случаях, предусмотренных законодательными нормами. Эти ограничения регулируются постановлением правительства Российской Федерации под номером 1800.
Радиостанция УВБ-76, получившая в народе прозвище «Жужжалка», осуществляет вещание с середины 1970-х годов и неоднократно становилась объектом несанкционированных вмешательств со стороны радиолюбителей и хулиганов эфира. Станция транслирует повторяющийся импульс — короткий звуковой сигнал, возникающий около 25 раз в минуту. По предположениям экспертов, он может быть элементом системы автоматического ядерного ответа «Периметр», активирующей запуск ракет в случае прекращения сигнала, что может быть расценено как результат нанесения ядерного удара по территории России. По этой причине УВБ-76 нередко именуется «радиостанцией Судного дня».
Последнее сообщение в эфире УВБ-76 прозвучало 30 июля 2025 года. Тогда в передаче было зафиксировано слово «пактобит». Ранее в эфире уже появлялись слова — «кассирша», «плисомыс», «плюсохлыщ» и «умелец».
Читайте также: Предложены новые теории происхождения тёмной материи.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.