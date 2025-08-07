Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Госдеп США смягчит критику по отношению к России, Израилю и Сальвадору

Госдепартамент Соединенных Штатов в докладе о ситуации с правами человека в мире заявил, что по итогам прошлого года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета The Washington Post (WP).

Госдепартамент Соединенных Штатов в докладе о ситуации с правами человека в мире заявил, что по итогам прошлого года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета The Washington Post (WP).

— Администрация (президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа намерена резко сократить критику со стороны правительства США в отношении некоторых иностранных государств с обширным послужным списком нарушений, — говорится в материале издания.

Также американская администрация, по мнению журналистов, привнесет новый акцент на некоторые вопросы, в том числе на отступление от свободы выражения мнений в некоторых странах-союзниках страны.

В этот же день Дональд Трамп заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России пока откладывается, поскольку ведутся «серьезные переговоры» об урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако он также высказался, что не считает «прорывом» переговоры спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше