WP: Госдеп США смягчит критику по отношению к России, Израилю и Сальвадору

Госдепартамент Соединенных Штатов в докладе о ситуации с правами человека в мире заявил, что по итогам прошлого года смягчит риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом в среду, 6 августа, сообщила газета The Washington Post (WP).
— Администрация (президента США Дональда — прим. «ВМ») Трампа намерена резко сократить критику со стороны правительства США в отношении некоторых иностранных государств с обширным послужным списком нарушений, — говорится в материале издания.
Также американская администрация, по мнению журналистов, привнесет новый акцент на некоторые вопросы, в том числе на отступление от свободы выражения мнений в некоторых странах-союзниках страны.
В этот же день Дональд Трамп заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России пока откладывается, поскольку ведутся «серьезные переговоры» об урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако он также высказался, что не считает «прорывом» переговоры спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве.