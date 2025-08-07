Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 7 августа 2025: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул — нарушили все, что можно нарушить; насильник из Украины, убивший жертву, задержан у друга в Молдове; пе

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 7 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 7 августа 2025:

1. Насильник из Украины, убивший жертву, задержан у друга в Молдове: После побега из зала суда в Чимишлии, его весь день искали все полицейские страны.

2. В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальный тюремный срок?

3. Пекло на время отступает: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и сильный ветер.

4. Власти Молдовы борются за выживание у кормушки: «Если по итогам выборов ПАС утратит парламентское большинство и контроль над правительством, эта партия долго не протянет, идейных там нет» — мнение.

5. В Турции призвали власти вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Жестоким приговором башкану Гагаузии правящий режим в Молдове решил напугать всех несогласных: А может выйти наоборот — мощное протестное движение только усилится.

Суд приговорил Евгению Гуцул, мать двоих маленьких детей, к семи годам лишения свободы (далее…).

Разные лики Кишинева: На Ботанике пенсионер продаёт разную мелочёвку и книги из личной библиотеки, но главное для него — общение с прохожими.

Житель столицы каждый день наблюдает, как меняются мир и люди (далее…).

Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».

Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше