Топ-5 главных новостей в Молдове 7 августа 2025: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул — нарушили все, что можно нарушить; насильник из Украины, убивший жертву, задержан у друга в Молдове; пе

Топ-5 главных новостей на утро четверга, 7 августа 2025:
1. Насильник из Украины, убивший жертву, задержан у друга в Молдове: После побега из зала суда в Чимишлии, его весь день искали все полицейские страны.
2. В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальный тюремный срок?
3. Пекло на время отступает: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и сильный ветер.
4. Власти Молдовы борются за выживание у кормушки: «Если по итогам выборов ПАС утратит парламентское большинство и контроль над правительством, эта партия долго не протянет, идейных там нет» — мнение.
5. В Турции призвали власти вмешаться в ситуацию с арестом главы Гагаузии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Жестоким приговором башкану Гагаузии правящий режим в Молдове решил напугать всех несогласных: А может выйти наоборот — мощное протестное движение только усилится.
Суд приговорил Евгению Гуцул, мать двоих маленьких детей, к семи годам лишения свободы (далее…).
Разные лики Кишинева: На Ботанике пенсионер продаёт разную мелочёвку и книги из личной библиотеки, но главное для него — общение с прохожими.
Житель столицы каждый день наблюдает, как меняются мир и люди (далее…).
Звездный десант евролидеров в Кишинев: Визиты глав государств Европы рассчитаны на колеблющихся — «Нас могут в Европу не пустить, денег не дать, ведь ПАС еще не расстреливает людей на улицах!».
Сначала в Кишинев прилетит президент Франции Макрон — поддержать Майю Санду перед парламентскими выборами, а еще 27 числа — в День Независимости — приедут канцлер Германии и президент Польши, а президент Румынии планирует приехать 31 августа (далее…).