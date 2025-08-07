Ричмонд
На севере Ростовской области отразили воздушную атаку

В двух районах Ростовской области сбили беспилотники.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, седьмое августа, силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Чертковском и Миллеровском районах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

— Информация о последствиях на земле уточняется, — говорится в сообщении.

