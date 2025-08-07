Парки Москвы подготовили на выходные фестивали, концерты, мастер-классы и спорт

«С 8 по 10 августа парк “Радуга” приглашает на III фестиваль национальных пород лошадей “Конное достояние”. Он будет проходить с 12:00 до 19:00. В программу вошли занятия по росписи деревянных игрушек и шоперов, анимация и соревнования по хоббихорсингу. Кроме того, гости посетят интерактивные зоны, конный городок и станут зрителями во время театрализованной выводки животных. 9 августа в 16:00 в Измайловском парке состоится экскурсия, посвященная его истории. Участники прогулки увидят большое колесо обозрения, мемориальный комплекс “Площадь Мужества”, Круглый пруд и другие достопримечательности парка. В этот же день с 11:00 до 14:00 в зоне отдыха “Терлецкая дубрава” москвичам старше девяти лет можно принять участие в занятии “Пленэрные каникулы”, где они создадут картины на свежем воздухе под руководством педагога», — говорится в сообщении.