Парки Москвы подготовили на выходные фестивали, концерты, мастер-классы и спорт

«С 8 по 10 августа парк “Радуга” приглашает на III фестиваль национальных пород лошадей “Конное достояние”. Он будет проходить с 12:00 до 19:00. В программу вошли занятия по росписи деревянных игрушек и шоперов, анимация и соревнования по хоббихорсингу. Кроме того, гости посетят интерактивные зоны, конный городок и станут зрителями во время театрализованной выводки животных. 9 августа в 16:00 в Измайловском парке состоится экскурсия, посвященная его истории. Участники прогулки увидят большое колесо обозрения, мемориальный комплекс “Площадь Мужества”, Круглый пруд и другие достопримечательности парка. В этот же день с 11:00 до 14:00 в зоне отдыха “Терлецкая дубрава” москвичам старше девяти лет можно принять участие в занятии “Пленэрные каникулы”, где они создадут картины на свежем воздухе под руководством педагога», — говорится в сообщении.
9 и 10 августа в 10:00 и 12:00 горожан ждут тренировки проекта «Спортивные выходные», среди которых йога, растяжка, а также танцевальные и функциональные занятия. 10 августа в это же время и в том же месте состоится мастер-класс по аппликации «Золотая рыбка из фантиков» и занятие по гимнастике для мозга. 9 и 10 августа с 12:00 до 19:00 посетителей Лианозовского парка ждут дворянские игры, променад с беседами о литературе, романсы под гитару, ретроателье, где можно примерить костюмы XIX века.
Окунуться в атмосферу летней Москвы XIX века приглашают в сад имени Н. Э. Баумана, где проходит фестиваль «Усадьбы Москвы». 9 августа с 12:00 до 14:00 для посетителей подготовили мастер-класс «Дворянские аксессуары. Веера». Эксперты помогут сделать украшение, с которым легко представить себя на балу или другом светском приеме. А с 18:00 до 19:00 пройдет концерт музыкального коллектива Relax Orchestra под открытым небом. 10 августа с 12:00 до 14:00 в саду покажут процесс создания украшений на мастер-классе «Дворянские аксессуары. Броши». Там же все выходные с 12:00 до 19:00 будет работать почтовая станция и ретроателье.
10 августа с 13:00 до 14:00 для гостей в возрасте от 16 лет проведут тренировку HTS (Hora Trance Sport) в овальной беседке сада. Вход по регистрации. В этот же день в 17:30 и 18:30 выступит ансамбль Art-Collage, а с 18:00 до 19:00 пройдет квест-экскурсия. В Таганском парке 9 августа с 10:00 до 19:00 запланированы акробатические выступления спортсменов из школы воздушной гимнастики в рамках Дня физкультурника. Парк искусств «Музеон» приглашает на фотовыставку «Русские дикие», которая будет проходить до 31 августа на Крымской набережной.
9 августа с 10:30 до 11:45 в парке Олимпийской Деревни подготовили йогу для беременных. С собой нужно будет принести коврик и воду. На тренировке можно заняться безопасными практиками и освоить новые асаны под руководством наставника. Перед посещением занятия необходимо проконсультироваться с врачом. Возрастное ограничение — 16+. 9 августа с 10:00 до 11:00 парк 50-летия Октября приглашает на обучающую тренировку по бегу для горожан начиная с 16 лет. Участники освоят основные приемы безопасной тренировки, а также пробегут по аллеям парка. В музее-заповеднике «Царицыно» 9 августа с 16:00 до 17:00 пройдет медиаторский тур по выставке «Быть в материале». Для участия нужна регистрация.
В парке «Северное Тушино» 9 августа в 09:00 запланированы субботние старты «Пять верст». Состоится дружеская тренировка для посетителей в возрасте от 14 лет на дистанцию пять километров по живописному маршруту. А в 11:00 в павильоне «Клуб развития и творчества» пройдет мастер-класс из цикла мероприятий «Дыхательная гимнастика цигун» для взрослых в возрасте от 18 лет. В 14:00 в центре «Северное сияние» гостей с шести лет приглашают на занятия по живописи «Цветок яблони». А в 18:00 на главной сцене парка запланирован концерт кавер-группы «Пески» для всех желающих.
10 августа в 13:00 в павильоне «Клуб развития и творчества» участники с шести лет создадут экосувенир — заварочную ложку с чаем и карамелью. В 14:00 там же ждут на прогулку-беседу, посвященную Всемирному дню льва, из цикла «Юный эколог». На круглой танцевальной площадке ландшафтного парка «Митино» 9 августа с 10:45 до 12:45 пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике под руководством тренеров Центра художественной гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. 10 августа с 15:00 до 17:00 в павильоне книгообмена на фестивальной площади на мастер-классе по робототехнике посетители в возрасте от семи лет соберут и запрограммируют своего первого робота.