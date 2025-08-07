Ричмонд
Трамп: Взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа

Глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что так называемые взаимные пошлины вступают в силу в 00:00 7 августа (07:00 по московскому времени). Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

— Взаимные пошлины вступают в силу в полночь, — подчеркнул Трамп.

По словам республиканца, эти пошлины позволят привлечь в американскую экономику «миллиарды долларов преимущественно от стран, которые годами злоупотребляли» торговыми отношениями с Соединенными Штатами.

Дональд Трамп также заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России пока откладывается, поскольку ведутся «серьезные переговоры» об урегулировании ситуации вокруг Украины. По словам американского президента, Россия продолжает представлять «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США.

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И сообщил, что с началом российско-украинских переговоров процесс урегулирования военного конфликта между государствами вступает в решающий этап.

