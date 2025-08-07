Выяснилось, что зеленый чай может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера

По мнению исследователей, ГТФ может представлять собой ключевую, но до сих пор недооценённую мишень для терапии возрастных нарушений в работе мозга. Вместе с тем, как отметил Брюэр, необходимы дополнительные исследования, направленные на разработку наиболее эффективных форм доставки активных соединений. Он подчеркнул, что никотинамид в таблетированной форме быстро разрушается в организме, что снижает его терапевтический потенциал.