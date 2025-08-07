Выяснилось, что зеленый чай может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера

Сочетание природных соединений — никотинамида (одной из форм витамина B3) и антиоксиданта, содержащегося в зелёном чае, галлата эпигаллокатехина — может представлять собой потенциальное средство в борьбе с болезнью Альцгеймера. К такому заключению пришли исследователи Калифорнийского университета в Ирвайне. Подробности исследования были изложены в научном журнале GeroScience.
Проведённые эксперименты в лабораторных условиях показали, что данная комбинация способствует восстановлению уровня гуанозинтрифосфата (ГТФ) в стареющих нейронах лабораторных мышей, а также активизирует механизмы очистки мозга от клеточных отходов. Эти вещества оказались эффективными в устранении амилоидных отложений — характерных белковых скоплений, связанных с развитием болезни Альцгеймера.
С возрастом у головного мозга снижается способность перерабатывать повреждённые клеточные компоненты. Как пояснил ведущий автор исследования Грегори Брюэр, повышение уровня ГТФ помогает активировать эту функцию и вернуть её к нормальному состоянию.
Для оценки концентрации ГТФ в нейронах пожилых мышей учёные применяли флуоресцентный сенсор GEVAL. Анализ показал, что с возрастом особенно страдают митохондрии — структуры, отвечающие за энергетическое обеспечение клеток. Их дисфункция нарушает процесс аутофагии, в ходе которого клетки очищаются от повреждённых или ненужных элементов.
Тем не менее, уже спустя сутки после применения состава из никотинамида и галлата эпигаллокатехина концентрация ГТФ в нейронах возрастных животных восстанавливалась до уровней, характерных для молодых клеток. Это сопровождалось активацией жизненно важных белков, улучшением энергетического обмена, снижением окислительного стресса и эффективным выведением бета-амилоидных скоплений.
По мнению исследователей, ГТФ может представлять собой ключевую, но до сих пор недооценённую мишень для терапии возрастных нарушений в работе мозга. Вместе с тем, как отметил Брюэр, необходимы дополнительные исследования, направленные на разработку наиболее эффективных форм доставки активных соединений. Он подчеркнул, что никотинамид в таблетированной форме быстро разрушается в организме, что снижает его терапевтический потенциал.
