Еще одна дорога стала платной с 17 августа 2025 года

Так, установлено, что участок Актау — Жетыбай — Шетпе — Бейнеу автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категорий Доссор — Кульсары — Бейнеу — Сай Утес — Шетпе — Жетыбай — Актау используется на платной основе.
При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильные дороги республиканского значения Актау — Курык, Курык — Жетыбай, участок Жетыбай — Жанаозен автомобильной дороги Жетыбай — Жанаозен — граница Туркменистна, автомобильная дорога районного значения Жанаозен — Кызылсай, автомобильная дорога областного значения Сай Утес — Каракудук — Кызылсай.
Начальный пункт платной дороги 786 км, конечный пункт платной дороги 513+850 км. Протяженность платной дороги — 272,15 километра.
Количество полос движения по автомобильной дороге — 1 и 2 полосы в обоих направлениях.
Срок использования платной дороги на платной основе — 20 лет.
Также установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге.
Ставки платы по всему участку составляют:
- Легковые авто — 0,0379 МРП (149 тенге в 2025 году, постоплата), 0,0325 МРП (127 тенге, предоплата);
- Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны — 0,5082 МПР (2000 тенге, постоплата), 0,4319 МРП (1698 тенге, предоплата);
- Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т — 1,0261 МРП (4035 тенге, постоплата), 0,8719 МРП (3428 тенге, предоплата);
- Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т — 1,5327 МРП (6026 тенге, постоплата), 1,3022 МРП (5120 тенге, предоплата);
- Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т — 2,0507 МРП (8063 тенге, постоплата), 1,7438 МРП (6856 тенге, предоплата);
- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи — 2,5589 МРП (10061 тенге, постоплата), 2,1757 МРП (8555 тенге, предоплата).
Кроме того, установлена абонентская плата по проездным.
Так, за месяц абонплата для легковых авто не предусмотрена, для автобусов и грузовых составит от 1 до 5 МРП.
За год абонплата составит: для легковых авто 1 МРП (3932 тенге в 2025 году), для автобусов и грузовых авто — от 12 до 60 МРП.
Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.