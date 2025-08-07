В Омске не прекращающиеся дожди затопили конюшни ипподрома

В Омске льющие все последние недели дожди затопили конюшни ипподрома, расположенного по улице Панфилова. Пост об удручающем состоянии помещений ипподрома, где содержатся породистые чистокровные лошади, появился в группе «Инцидент Омск» в социальных сетях. Судя по фото, воды в конюшнях выше щиколотки.
«Испорчены корма, подкормки и витамины, уничтожен труд владельцев лошадей по их надлежащему содержанию, в негодность пришли отремонтированные полы и так далее. Здесь содержатся и спортивные, и чистокровные лошади. Они не могут стоять по колено в воде!», — написали авторы поста.
По мнению писавших, в сложившейся ситуации виновата не столько стихия, сколько городские службы, которые якобы вовремя не провели откачку воды, и забитая ливневая канализация.
Реакции городской администрации и дирекции ипподрома на данный пост пока не поступало.