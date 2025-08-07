В Омске не прекращающиеся дожди затопили конюшни ипподрома

«Испорчены корма, подкормки и витамины, уничтожен труд владельцев лошадей по их надлежащему содержанию, в негодность пришли отремонтированные полы и так далее. Здесь содержатся и спортивные, и чистокровные лошади. Они не могут стоять по колено в воде!», — написали авторы поста.