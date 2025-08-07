Инфаркт миокарда: врач рассказал о скрытых симптомах и последствиях

Ранее врачи отмечали, что в жаркую погоду инфаркт может проявляться атипичными симптомами, такими как тошнота, головокружение, слабость и даже рвота, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При подозрении на инфаркт специалисты советуют немедленно обратиться за медицинской помощью и избегать резких перепадов температуры, поскольку это может спровоцировать осложнения.