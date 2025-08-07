CNN: Помощники Трампа приступили к планированию встреч с Путиным и Зеленским

Помощники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа немедленно приступили к планированию встреч с российским лидером Владимиром Путиным и возможного трехстороннего саммита с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщило CNN со ссылкой на двух чиновников из Белого дома.
Американский лидер призвал свою команду действовать быстро, хотя для такой встречи нужна тщательная подготовка. При этом место проведения пока не определено, сейчас обсуждается несколько вариантов. Там добавили, что переговоры могут состояться на следующей неделе или в течение следующих двух недель.
— Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась, — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, ее цитирует телеканал.
7 августа Дональд Трамп заявил, что решение о возможном введении новых санкций против России пока откладывается, поскольку ведутся «серьезные переговоры» об урегулировании ситуации вокруг Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, военный конфликт с Россией должен завершиться, при этом, по его словам, должно быть «честное завершение».