Стало известно, как вовремя распознать инфаркт миокарда

Среди ключевых факторов риска врач выделил артериальную гипертензию и избыточную массу тела. По его словам, несмотря на значительный прогресс в развитии современной медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются ведущей причиной естественной смертности среди людей трудоспособного возраста. Вахляев отметил, что по статистике такие заболевания уносят жизни примерно в два раза чаще, чем онкология.