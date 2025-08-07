Стало известно, как вовремя распознать инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда может развиться бессимптомно — об этом в интервью РИА «Новости» рассказал кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
Среди ключевых факторов риска врач выделил артериальную гипертензию и избыточную массу тела. По его словам, несмотря на значительный прогресс в развитии современной медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются ведущей причиной естественной смертности среди людей трудоспособного возраста. Вахляев отметил, что по статистике такие заболевания уносят жизни примерно в два раза чаще, чем онкология.
Медик также подчеркнул, что появление симптома, известного как «грудная жаба», следует воспринимать как серьёзный повод для обращения к врачу. Постепенное снижение физической активности, учащение болевых эпизодов в области грудной клетки и их более длительное течение, по словам специалиста, являются характерными признаками ишемической болезни сердца.
Вахляев добавил, что, несмотря на достижения в лечении инфаркта миокарда, именно это состояние остаётся основной причиной внезапной смерти. Статистические данные, как подчеркнул врач, свидетельствуют о том, что инфаркт по-прежнему остаётся главной угрозой для жизни значительного числа пациентов.
