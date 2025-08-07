Ричмонд
В Бурятии белорусская туристка погибла, упав в реку во время сплава

Туристка из Беларуси погибла в Бурятии, упав в реку во время сплава.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии погибла белорусская туристка. Подробности рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия.

Трагедия произошла в Тункинском районе республики 6 августа. Сообщается, что ночью в службу 112 сообщили о том, что группа туристов, которая осуществляла сплав по реке Китой встретила шесть туристов из Беларуси, у которых произошел несчастный случай.

Белорусы рассказали, что в месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины нашли туристы, а мужчину унесло течением. Встреча двух групп туристов произошла в 30 километрах от ближайшего населенного пункта Аршан, решался вопрос о привлечении спасателей. Ситуацию взяло на контроль МЧС.

Позднее сообщили, что упавшего в воду мужчину из группы белорусских туристов обнаружили в удовлетворительном состоянии.

