ЖКХ предупредило об аварийном отключении горячей воды в Боровлянах

Стало известно, что в Боровлянах под Минском отключат горячую воду для проведения ремонта. Подробнее об этом рассказали в Жилищно-коммунальном хозяйстве Минской области.
Так, в ЖКХ сообщили, что во время дорожных работ в Боровлянах оказалась поврежденной временная сеть горячего водоснабжения. На время ремонта горячую воду в крупной деревне под Минском отключат по ряду адресов.
В частности, горячую воду отключат в домах № 15, 15А, 18, 30, 31, 27 и 34 на улице 40 лет Победы, а также на улице Магистральной дом 11А.
В ЖКХ сказали, что к вечеру ремонтные работы должны быть завершены, и горячая вода вернется в квартиры.
— Горячая вода будет отсутствовать до 18.00 7 августа.
Кстати, напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить статус Боровлян: «Город, деревня или что-то другое?».
