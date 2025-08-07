Ричмонд
ЖКХ предупредило об аварийном отключении горячей воды в Боровлянах

Жителей Боровлян предупредили об отключении горячей воды из-за повреждения сети.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Боровлянах под Минском отключат горячую воду для проведения ремонта. Подробнее об этом рассказали в Жилищно-коммунальном хозяйстве Минской области.

Так, в ЖКХ сообщили, что во время дорожных работ в Боровлянах оказалась поврежденной временная сеть горячего водоснабжения. На время ремонта горячую воду в крупной деревне под Минском отключат по ряду адресов.

В частности, горячую воду отключат в домах № 15, 15А, 18, 30, 31, 27 и 34 на улице 40 лет Победы, а также на улице Магистральной дом 11А.

В ЖКХ сказали, что к вечеру ремонтные работы должны быть завершены, и горячая вода вернется в квартиры.

— Горячая вода будет отсутствовать до 18.00 7 августа.

Здесь мы публиковали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

Кстати, напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определить статус Боровлян: «Город, деревня или что-то другое?».

Еще Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 7 августа.

