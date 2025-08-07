Ричмонд
Кардиолог Вахляев объяснил, как можно распознать инфаркт миокарда

Инфаркт миокарда может одолеть человека неожиданно, он не всегда сопровождается какими-либо симптомами. Об этом предупредил врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

— В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников, — подчеркнул эксперт.

При этом признаки, которые помогают определить грядущий инфаркт, все же есть. Часто они выражаются в стенокардии и боли за грудиной при физической нагрузке.

— Потихоньку физическая нагрузка снижается, а боли становятся чаще, болевые приступы протекают дольше — это классическая картина ишемической болезни сердца, — отметил Вахляев.

Кроме того, в повышенную группу риска попадают те люди, которые страдают от ожирения и повышенного артериального давления, передает РИА Новости.

Ранее врач Дэвид Карризо рассказал, что сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и инфаркт, могут произойти, даже если уровень холестерина в крови находится в пределах нормы.

Кроме того, эндокринолог Евгения Пальченко также объяснила, о каких проблемах со здоровьем может говорить чрезмерный аппетит. В норме голод должен появляться через три-четыре часа после приема пищи.