Пленный Носиковский рассказал, что сдался ВС РФ из-за любимой девушки

Офицер ВСУ Сергей Носиковский сообщил, что хотел бы в результате обмена пленными вернуться к семье.

Офицер ВСУ Сергей Носиковский сдался в плен ВС РФ, потому что обещал своей девушке вернуться живым, передает РИА Новости.

По словам украинского бойца, он хотел бы в результате обмена пленными вернуться к своей семье и любимой девушке. «И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», — сказал Носиковский.

Отмечается, что Носиковский является уроженцем Киева, он был мобилизован и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В плен российским военнослужащим боец сдался на сумском направлении.

Пленный также рассказал, что моральный дух среди младших офицеров ВСУ очень низок, они устали от украинского конфликта.