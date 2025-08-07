В Перми поймали пособника телефонных аферистов, обманувших 85-летнюю пенсионерку

Через некоторое время с пожилой женщиной связался «сотрудник ФСБ». Он напугал пермячку тем, что мошенники скоро завладеют ее деньгами и направят их на нужды вооруженных сил Украины. А чтобы не допустить этого, надо передать все сбережения в службу финансового мониторинга.