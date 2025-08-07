В Перми поймали пособника телефонных аферистов, обманувших 85-летнюю пенсионерку

В Перми полицейские вышли на след и задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным следствия, 18-летний юноша работал на телефонных мошенников в качестве курьера и забирал деньги у обманутых граждан. Такую подработку он нашел в одном из мессенджеров.
От рук аферистов пострадала 85-летняя жительница Перми. Ей на домашний телефон позвонила девушка и назвалась оператором телекоммуникационной компании. Незнакомка объяснила, что нужно продлить договор по оказанию услуг телефонной связи. Пенсионерка, не чувствуя угрозы, назвала данные своего паспорта и СНИЛС.
Через некоторое время с пожилой женщиной связался «сотрудник ФСБ». Он напугал пермячку тем, что мошенники скоро завладеют ее деньгами и направят их на нужды вооруженных сил Украины. А чтобы не допустить этого, надо передать все сбережения в службу финансового мониторинга.
В тот же день к пенсионерке пришел курьер, и она отдала 111 тысяч рублей.
Через неделю пермячка поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию и подробно описала внешность юноши, унесшего деньги.
Правоохранители задержали предполагаемого виновника по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Фигуранта заключили под арест. Проверяется причастность юноши к другим аналогичным эпизодам.