Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве умер в возрасте 74 лет. Об этом в четверг, 7 августа, сообщила пресс-служба национального Совета обороны и безопасности страны.
— Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве скончался в четверг утром, — цитирует сообщение Xinhua.
22 июля 2024 года политик взял отпуск по состоянию здоровья.
С 2016 года он занимал должность вице-президента. Однако после военного переворота 1 февраля 2021 года его назначили исполняющим обязанности президента вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные.
В 2024 году государственные СМИ Мьянмы сообщили, что Мьин Шве страдает неврологическими расстройствами и периферической невропатией, добавив, что он проходил медицинское лечение. По информации журналистов, он не мог принимать пищу или выполнять другие основные функции.