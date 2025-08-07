Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

В 2024 году государственные СМИ Мьянмы сообщили, что Мьин Шве страдает неврологическими расстройствами и периферической невропатией, добавив, что он проходил медицинское лечение. По информации журналистов, он не мог принимать пищу или выполнять другие основные функции.