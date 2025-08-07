В ночь на четверг над Ростовской областью сбили десять БПЛА

В ночь на четверг, седьмое августа, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили десять беспилотников над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в минобороны.
Всего по стране в период с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа было уничтожено 82 беспилотника самолетного типа. Из них 31 дрон сбили над акваторией Азовского моря, 11 — над Республикой Крым, девять — над Краснодарским краем, восемь — над Черным морем. Еще семь БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской и по одному — над Курской и Орловской областями.
