В ночь на четверг над Ростовской областью сбили десять БПЛА

Всего по стране в период с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа было уничтожено 82 беспилотника самолетного типа. Из них 31 дрон сбили над акваторией Азовского моря, 11 — над Республикой Крым, девять — над Краснодарским краем, восемь — над Черным морем. Еще семь БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской и по одному — над Курской и Орловской областями.