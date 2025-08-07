Вода в Черном море на побережье Сочи прогрелась до почти рекордных значений

Температура воды в Черном море у сочинского побережья прогрелась до +29 градусов. Это почти рекордное значение, которое держится уже несколько дней, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Гидрометцентр Кубани).
У берегов других популярных среди туристов города края вода тоже достаточно теплая. Так, температура воды в море у побережья Туапсе составляет +27 градусов, а у Новороссийска и Геленджика — плюс 26 градусов.
Возле Анапы вода в Черном море прогрелась до +25 градусов.
Вода в Азовском море самая тепла у Ейска — плюс 28 градусов. Рядом с Темрюком оно прогрелось до +27 градусов, а у Приморско-Ахтарска — до +25.
