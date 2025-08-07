Ричмонд
«Утки, фазаны, павлины»: певец Антонов тратит миллионы на содержание питомцев

Российский певец Юрий Антонов тратит около миллиона рублей в месяц, чтобы обеспечивать надлежащее содержание своим домашним животным. Об этом рассказал близкий друг артиста, продюсер Владимир Ильичев.

Товарищ исполнителя часто бывает у него в гостях. Его всегда удивляет, как трепетно Антонов относится к своим многочисленным питомцам.

— У него там кого только нет — куры, гуси, утки, фазаны, павлины. Все голуби поселка к нему столоваться прилетают. И знаете, это, на мой взгляд, дорогое удовольствие. Он тратит миллион рублей в месяц только на корм для всех своих животных, — отметил Ильичев.

Иногда животные артиста заболевают. В такие моменты певец пытается их вылечить, уделяет им много внимания.

— Петух у него недавно заболел. Юрий Михайлович весь изнервничался, птицу отвезли в одну клинику, вторую, третью. Петушок уже в возрасте, здоровье подкосилось, — цитирует продюсера StarHit.

