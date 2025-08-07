На востоке Москвы на торги выставили помещение в бизнес-центре

«При выборе помещения для бизнеса особое внимание стоит уделять его расположению. Близость к основным магистралям и транспортным узлам существенно повышает рентабельность коммерческой недвижимости. Сейчас город выставил на открытый аукцион помещение в бизнес-центре по адресу: Зеленый проспект, дом 20. Здание находится в непосредственной близости от станции метро “Перово” и в пешей доступности от платформы Кусково МЦД-4. Площадь помещения составляет 975,5 кв. м, оно расположено на 14-м этаже и может подойти для открытия офиса, студии мастер-классов, спортивного центра или другого вида бизнеса», — рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, чьи слова передает пресс-служба.