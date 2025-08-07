Сильный шторм все ближе: прогноз магнитных бурь 8 августа 2025

Следующая магнитная буря ожидается лишь в начале сентября. 5 числа уровень возбужденности магнитосферы вновь поднимется до красных значений. Однако стоит учитывать, что прогноз на такой длительный срок может оказаться не точным. К тому же, никто не застрахован от внезапной активности на Солнце, которая может повлиять на геомагнитную обстановку. Поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на пару дней вперед, чтобы знать, к чему готовиться.