Блэкаут в отдельно взятых домах: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик услуги сообщил о временных отключениях электроэнергии.
Без света окажутся потребители, проживающие по следующим адресам:
Чеканы:
ул. Колоница, 334 — с 09:00 до 17:00.
ул. И. Виеру, 3A, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 7, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 4, 6/3, 8/3, M. чел Бэтрын, 25, 25/1, 25/2, 27, 27B, 27/1, 27/2, 9999 — с 09:20 до 16:30.
ул. М. Садовяну, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, П. Заднипру, 2 — с 10:20 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.