Космонавт из Красноярска поделился редкими кадрами молний в космосе

В своем телеграм-канале Песков отметил, что обычная гроза скрывает в себе множество неизведанных тайн. Он выразил восхищение мощью этого природного явления, сравнив его с бесконечностью космоса. Кроме того, космонавт упомянул и другие редкие атмосферные явления, такие как «джеты» и «эльфы», которые также были запечатлены на фотографиях.