Космонавт из Красноярска поделился редкими кадрами молний в космосе

Видео он опубликовал в своем телеграм-канале, где подробно рассказывает о своем космическом приключении.
Космонавт Кирилл Песков из Красноярского края опубликовал фотографии редкого атмосферного явления, зафиксированного с борта Международной космической станции. На снимках запечатлены так называемые «спрайты» — молнии, которые направляются не вниз, а вверх, в сторону космоса.
В своем телеграм-канале Песков отметил, что обычная гроза скрывает в себе множество неизведанных тайн. Он выразил восхищение мощью этого природного явления, сравнив его с бесконечностью космоса. Кроме того, космонавт упомянул и другие редкие атмосферные явления, такие как «джеты» и «эльфы», которые также были запечатлены на фотографиях.
Ранее рассказывали, что космонавт из Красноярска Кирилл Песков продемонстрировал работу компаса на МКС.