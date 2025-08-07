В Башкирии куриные яйца подешевели на 43,3%

С начала 2025 года в Башкирии наблюдается снижение цен на некоторые товары первой необходимости. По данным Росстата, наиболее значительное падение стоимости зафиксировано на куриные яйца. Их цена уменьшилась на 43,3%, и теперь десяток в среднем можно приобрести за 56 рублей 84 копейки.
Среди других продуктов, ставших доступнее, выделяют гречневую крупу, которая подешевела на 13,8% до 45 рублей 45 копеек за килограмм. Цена на шлифованный рис снизилась на 9,6%, пшено — на 7,1%.
Незначительно, но все же уменьшилась стоимость сливочного масла (-1,8%), сахара (-1,7%), куриного мяса (-1%) и подсолнечного масла (-0,2%).
Статистики отмечают, что исследование проводилось с 9 января по 28 июля текущего года.
