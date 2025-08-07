Создан способ предсказывать поведение дочерних капель при распылении топлива

Разработанная математическая модель позволяет с более чем 90-процентной вероятностью предсказывать размеры дочерних капель в зависимости от температуры окружающей среды, скорости нагрева и состава самих капель. Для проверки было проведено более 150 экспериментов, в ходе которых родительские капли, состоящие из воды и горючего дизельного топлива и рапсового масла нагревались в потоке горячего газа с температурой от 300 до 973 градусов Цельсия. Исследования проводились в специальной установке, позволяющей точно контролировать температуру, скорость газа, а также состав и размеры родительских капель.