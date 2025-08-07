20 лет со дня смерти Михаила Евдокимова: как погиб экс-губернатор Алтайского края

Ровно 20 лет назад, 7 августа 2005 года, в ДТП погиб актер и некогда губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. К тому моменту прошло полтора года со дня его неожиданной победы на региональных выборах. Алтайцы называли Евдокимова «мужиком из народа», но он нравился далеко не всем. Многие до сих пор считают его смерть неслучайной. Как Евдокимов стал губернатором и что известно о его гибели — в материале «Вечерней Москвы».