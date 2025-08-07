20 лет со дня смерти Михаила Евдокимова: как погиб экс-губернатор Алтайского края

Ровно 20 лет назад, 7 августа 2005 года, в ДТП погиб актер и некогда губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. К тому моменту прошло полтора года со дня его неожиданной победы на региональных выборах. Алтайцы называли Евдокимова «мужиком из народа», но он нравился далеко не всем. Многие до сих пор считают его смерть неслучайной. Как Евдокимов стал губернатором и что известно о его гибели — в материале «Вечерней Москвы».
Карьера актера.
Михаил Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в Кемеровской области. Когда будущему артисту исполнился год, семья переехала в село Верх-Обское Алтайского края.
После окончания школы Евдокимов отучился на балалаечника в барнаульском культурно-просветительском училище, затем попытался поступить в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Не пройдя конкурс, поступил на режиссера в ГИТИС, затем получил образование экономиста в Сибирском университете потребительской кооперации.
В начале карьеры Евдокимов работал на заводе сначала шлифовщиком, а потом администратором столовой. Затем стал художественным руководителем Дома культуры в селе Усть-Катунь Алтайского края. А в 1983 году он перебрался в Москву, где стал артистом разговорного жанра в столичной областной филармонии и «Москонцерте».
С тех пор Евдокимова можно было увидеть в телепрограммах «Огонек» и «Вокруг смеха». Кроме того, он вел авторские телепроекты «С легким паром!», «Михаил Евдокимов в кругу друзей», «Не скуЧай» и многие другие. Также он снимался в фильмах «Про бизнесмена Фому», «Старые клячи», «Не послать ли нам гонца?» и выпустил несколько дисков со своими песнями.
В 1991 году Евдокимов организовал культурно-спортивное мероприятие «Кубок Евдокимова», которое впоследствии переименовали во всероссийский фестиваль спорта имени Евдокимова «Земляки». Он до сих пор проводится в августе каждого года. А в 1992 году артист основал Театр Евдокимова.
Евдокимов в политике.
Политическая карьера Евдокимова началась с попытки баллотироваться в Госдуму РФ II созыва по Барнаульскому одномандатному избирательному округу.
— Лично для себя мне ничего не надо. У меня все есть: любимая работа, семья, квартира, машина. Известность? Мне ее и без политики хватает. Но убежден: когда известный артист приходит во власть, он очень многое может сделать для людей, — объяснял артист свое решение.
Но по результатам голосования он не прошел даже в первую тройку кандидатов. После этого в одном из интервью артист признавался, что никогда всерьез не думал о политике.
Однако в 2004 году Евдокимов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Алтайского края, избрав своим лозунгом фразу: «Шутки в сторону!». Этот поступок оказался неожиданным для местных чиновников, которые уже восьмой год работали под руководством губернатора Александра Сурикова.
Сам Суриков не воспринимал Евдокимова всерьез, поэтому не считал нужным вести активную избирательную кампанию. Но по результатам первого тура кандидаты набрали практически одинаковое количество голосов. Тогда после начала второго тура Суриков начал обвинять оппонента в связях с московскими олигархами, которые в случае победы Евдокимова «скупят весь край».
Тем не менее в апреле 2004 года Евдокимова избрали губернатором Алтайского края. Но на новом посту у него возникло немало проблем: артист был плохо знаком с местными чиновниками и бизнесом, а большинство подчиненных были сторонниками Сурикова. За 16 месяцев работы в алтайской администрации Евдокимов успел сменить 22 заместителя. А местные депутаты дважды выносили ему вотум недоверия.
Смертельное ДТП.
7 августа 2005 года Михаил Евдокимов вместе с женой отправился на машине в село Полковниково, где тогда отмечался 70-летний юбилей космонавта Германа Титова. За рулем был водитель губернатора. На Чуйском тракте автомобиль Евдокимова пошел на обгон, но не успел перестроиться в свой ряд, поэтому ему пришлось некоторое время ехать по встречке до перекрестка.
Внезапно соседний автомобиль начал поворачивать через встречную полосу, по которой ехала машина с Евдокимовым. Чтобы избежать столкновения, водитель губернатора вывернул руль, направив машину в кювет на скорости около 200 километров в час, после чего та буквально влетела в дерево, не касаясь земли.
От полученных травм Евдокимов, его водитель и телохранитель скончались на месте. Выжить удалось лишь жене губернатора.
Виновником аварии посчитали Олега Щербинского — водителя автомобиля, который стал поворачивать перед машиной Евдокимова. По версии следствия, мужчина должен был уступить дорогу легковушке губернатора. В феврале 2006 года его приговорили к четырем годам лишения свободы.
После этого по России прокатилась волна акций в поддержку Щербинского, и уже в марте того же года мужчину полностью оправдали. Судебная коллегия пришла к выводу, что авария произошла по вине водителя губернатора.
Слухи о смерти губернатора.
Смерть алтайского губернатора обросла множеством теорий. Из-за конфликтов Евдокимова с местными депутатами, волн критики и влиятельных недоброжелателей многие считали, что от артиста намеренно избавились. Новой администрации даже пришлось выступать с заявлениями о том, что авария на самом деле была несчастным случаем.
Также большую популярность получил слух о том, что аварию устроил другой автомобиль. Он якобы выехал на встречную полосу прямо перед машиной Евдокимова, а затем скрылся с места происшествия. В материалах дела об этой машине ничего не говорилось, но теория стала настолько популярной, что в течение нескольких дней после рокового ДТП автоинспекторы останавливали и проверяли иномарки с алтайскими номерами.
Позднее жена губернатора опровергла слухи о третьей машине. В то же время она посчитала виновным в ДТП Щербинского.
— Mercedes (под управлением Щербинского — прим. «ВМ») обогнал нас в неположенном месте. А мой муж невиновен. Он (водитель машины Евдокимова — прим. «ВМ») все сделал как надо: включил поворотник, соблюдал все правила, — говорила она в интервью.
