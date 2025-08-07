Создан новый способ быстрой оценки качества растительных масел

В настоящее время с помощью разработанного метода изучены образцы оливкового, рапсового, подсолнечного и льняного масел. В ходе исследования выяснили, что метод APLPI позволяет безошибочно классифицировать масло по типу, а в сочетании с методом множественной линейной регрессии — выявлять фальсифицированную продукцию.