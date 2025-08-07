Опаснее рака: врач назвал заболевание, лидирующее по смертности среди россиян

К ключевым факторам риска Вахляев отнес ожирение и артериальную гипертензию. При этом кардиолог обратил внимание на опасную тенденцию — люди перестали серьезно воспринимать угрозу инфарктов, несмотря на сохраняющуюся высокую смертность. Он привел наглядный пример: на любом кладбище около двух третей захоронений — это жертвы инфарктов и инсультов.