Опаснее рака: врач назвал заболевание, лидирующее по смертности среди россиян

Инфаркт миокарда может произойти совершенно внезапно, без каких-либо предварительных симптомов. Об этом сообщил РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
Специалист пояснил, что появление стенокардических болей за грудиной при физической нагрузке является классическим предвестником возможного инфаркта. По мере развития ишемической болезни сердца болевые приступы учащаются, а переносимость физической активности снижается.
К ключевым факторам риска Вахляев отнес ожирение и артериальную гипертензию. При этом кардиолог обратил внимание на опасную тенденцию — люди перестали серьезно воспринимать угрозу инфарктов, несмотря на сохраняющуюся высокую смертность. Он привел наглядный пример: на любом кладбище около двух третей захоронений — это жертвы инфарктов и инсультов.
«Ведущей причиной смерти трудоспособного населения по естественным причинам по-прежнему являются сердечно-сосудистые заболевания, они опережают онкологические заболевания примерно вдвое по этому показателю», — подчеркнул врач.
Прежде врач-кардиолог Анастасия Фомичева рекомендовала людям старше 50 лет для сохранения здоровья сердца заниматься физической активностью. По её словам, необходимо больше двигаться и сократить время, проводимое в сидячем положении.