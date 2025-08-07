В Новосибирске двух подростков обвинили в покушении на убийство военного

В Новосибирске двум подросткам предъявлены обвинения в покушении на убийство военнослужащего, сообщили в СКР.
По данным следствия, несовершеннолетние действовали по заказу украинских спецслужб. Кураторы предложили им денежное вознаграждение за убийство российского военного.
Так, подростки получили под киевских спецслужб емкости с опасными химическими веществами, которые впоследствии нанесли на внешние элементы автомобиля военнослужащего.
Сотрудники УФСБ РФ оперативно задержали подростков. Военнослужащий не пострадал.
Задержанные были арестованы. В отношении них было заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее в Брянской области был задержан мужчина, который планировал убийство гендиректора оборонного-промышленного предприятия и одного из руководителей российской администрации.