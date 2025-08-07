В Тайшете второй год подряд дороги ремонтируют с опережением графика. Сейчас рабочие приступили к укладке асфальта на улице, которую должны были ремонтировать только в следующем году. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания региона.
— В прошлом году ситуация повторилась: дорожный ремонт 2024 года был закончен досрочно, и начались работы по проектам 2025 года. На обновление дорог выделили 233 миллиона рублей, — прокомментировали в ЗС Иркутской области.
Также в ближайшее время в Тайшетском районе хотят обновить основные транспортные линии. Заместитель председателя Наталья Дикусарова рассказала, что улучшат и состояние областных дорог, включая проезжую часть к селу Шелехово.
