Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму — информация властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной. Проблем с питьевой водой по тем источникам, которые у нас сейчас задействованы, нет» , — написал Аксенов в своем ТГ-канале.

По его словам, в Симферополе осуществляется стабильная подача воды, достигая до 80 тысяч кубометров в сутки из подземных источников.

Аксенов привел данные о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ — около 30 миллионов кубометров.

Также, по данным Аксенова, продолжается ремонт и модернизация сетей водоснабжения, а также магистральных водоводов.

«Начался капитальный ремонт двух участков Евпаторийского водовода общей протяженностью 9 км. Работы ведутся в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, федерального проекта “Модернизация коммунальной инфраструктуры”. Средства в объеме 890 млн рублей выделяются из федерального и республиканского бюджетов», — сказано в сообщении.

По мнению главы республики, реализация проекта позволит улучшить качество водоснабжения жителей Евпатории и снизить количество аварий.

«Ранее было заменено порядка 21 км аварийных участков Евпаторийского водовода. Для обеспечения питьевой водой Южного берега Крыма в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”, федерального проекта “Вода России” будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах проводятся комплексные изыскания, проектно-изыскательские работы планируется закончить в этом году, а прохождение государственной экспертизы намечено на начало следующего года. Строительство водохранилищ также планируется начать в 2026 году. Сроки завершения строительства — не позднее 2030 года», — добавил Сергей Аксенов.

Кроме того, министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.

Ранее заведующий кафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко заявил, что запасов воды на полуострове пока хватает, но Крым уже входит в вододефицитный период из-за жары.

Генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.

