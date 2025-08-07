Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму — информация властей

«Ранее было заменено порядка 21 км аварийных участков Евпаторийского водовода. Для обеспечения питьевой водой Южного берега Крыма в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”, федерального проекта “Вода России” будут построены Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах проводятся комплексные изыскания, проектно-изыскательские работы планируется закончить в этом году, а прохождение государственной экспертизы намечено на начало следующего года. Строительство водохранилищ также планируется начать в 2026 году. Сроки завершения строительства — не позднее 2030 года», — добавил Сергей Аксенов.