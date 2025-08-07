Инсайдер Карпов: Марадишвили будет получать в «Акроне» 70 тыс. евро в месяц

По информации Ивана Карпова, 25-летний футболист прошел медобследование и провел несколько дней в расположении «красно-черных».
Напомним, этим летом Константин Марадишвили мог присоединиться к «Крыльям Советов». Однако в последний момент сделку приостановили. Хотя речь шла в том числе о полноценном трансфере полузащитника «Локомотива».
На днях появилась информация, что игрок может пополнить состав «Акрона» по договору бесплатной аренды с «железнодорожниками» до конца сезона. Минувший провел в «Пари НН». Из-за травмы сыграл лишь в пяти матчах.
Инсайдер Иван Карпов пишет, что Марадишвили будет получать 70 тыс. евро (6,5 млн рублей) в месяц. Из них 21 тыс. евро (1,95 млн рублей) — от волжан, а 49 тыс. евро (4,55 млн рублей) — от москвичей.
Недавно гендиректор «молодых и звонких» Константин Клюшев заявил, что местному клубу нужен стадион вместимостью в 15−20 тыс. человек.
