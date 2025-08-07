Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер Карпов: Марадишвили будет получать в «Акроне» 70 тыс. евро в месяц

По информации Ивана Карпова, 25-летний футболист прошел медобследование и провел несколько дней в расположении «красно-черных».

По информации Ивана Карпова, 25-летний футболист прошел медобследование и провел несколько дней в расположении «красно-черных».

Напомним, этим летом Константин Марадишвили мог присоединиться к «Крыльям Советов». Однако в последний момент сделку приостановили. Хотя речь шла в том числе о полноценном трансфере полузащитника «Локомотива».

На днях появилась информация, что игрок может пополнить состав «Акрона» по договору бесплатной аренды с «железнодорожниками» до конца сезона. Минувший провел в «Пари НН». Из-за травмы сыграл лишь в пяти матчах.

Инсайдер Иван Карпов пишет, что Марадишвили будет получать 70 тыс. евро (6,5 млн рублей) в месяц. Из них 21 тыс. евро (1,95 млн рублей) — от волжан, а 49 тыс. евро (4,55 млн рублей) — от москвичей.

Недавно гендиректор «молодых и звонких» Константин Клюшев заявил, что местному клубу нужен стадион вместимостью в 15−20 тыс. человек.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше