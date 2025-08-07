Водителям стали приходить фальшивые штрафы от ГИБДД

Особую опасность, по данным ведомства, представляет кнопка «Оплатить сейчас», размещенная в теле письма. При переходе по ссылке пользователь либо попадает на фальшивый сайт, копирующий внешний вид портала госуслуг или онлайн-банка, либо его устройство автоматически заражается вредоносным ПО. В первом случае граждане вводят данные банковской карты, включая CVV-код и SMS-подтверждения, что приводит к хищению средств. Во втором — вредонос может получить доступ к банковским приложениям, мессенджерам, а в ряде случаев — даже к камере и микрофону устройства.