Сотрудник японской полиции попался на видеосъемке у женщины под юбкой

Помощника начальника сектора общественной безопасности полиции префектуры Гифу Номуру Юити подозревают в том, что он сделал съемку телефоном под юбкой 26-летней посетительницы торгового центра. Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, в городе Итиномия, префектура Айти.
Уточняется, что мужчина приблизился к девушке сзади и направил барсетку, в которой находился гаджет, ей под юбку. В этот момент его действия заметил другой посетитель ТЦ, после чего он окликнул злоумышленника. Подозреваемый попытался скрыться, но ему помешали очевидцы.
Полицейский признал свою вину. В тот день он находится не при исполнении. Однако в его функции как полицейского входила профилактика преступлений против половой неприкосновенности.
— Приносим извинения пострадавшей стороне и всем причастным, а также жителям префектуры. По результатам расследования будут обнародованы обстоятельства инцидента, а к виновной стороне будут применены строгие меры, — сказал Генеральный инспектор управления полиции Гифу Мики Синго, его цитирует Japan Today.
