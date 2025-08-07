Появились подробности смерти миллиардера Уоткинса, которого забодал буйвол

Буйвол, на которого охотился американский миллионер Ашер Уоткинс, почувствовал опасность, поэтому и решил напасть. Об этом в среду, 6 августа, сообщили в Daily Mail.
Предприниматель погиб в Южной Африке — его смертельно ранил буйвол, которого он сам пытался поймать. Бизнесмен являлся профессиональным охотником. Недавно он вместе с егерем и следопытом поехал на охоту за быком весом около 1,3 тонны. Уоткинс заплатил за такой досуг примерно 800 тысяч рублей.
Буйвол внезапно решил атаковать предпринимателя. Миллиардер скончался на месте — животное проткнуло мужчину рогами. Буйвол почувствовал опасность, из-за чего и начал защищаться — Уоткинс подошел к нему слишком близко.
На страницах в социальных сетях Уоткинса опубликованы десятки фото с убитыми животными: от оленей и горных львов до диких птиц, уточнили в издании.
В конце прошлого года в американском штате Вирджиния раненый медведь упал с дерева на одного из охотников, в результате чего мужчина скончался спустя четыре дня от полученных травм.