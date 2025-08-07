Появились подробности смерти миллиардера Уоткинса, которого забодал буйвол

Предприниматель погиб в Южной Африке — его смертельно ранил буйвол, которого он сам пытался поймать. Бизнесмен являлся профессиональным охотником. Недавно он вместе с егерем и следопытом поехал на охоту за быком весом около 1,3 тонны. Уоткинс заплатил за такой досуг примерно 800 тысяч рублей.