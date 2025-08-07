«Огородные» нагрузки могут закончиться инфарктом или инсультом

Россиянам, работающим в огороде, следует соблюдать меры предосторожности.
Чтобы избежать тяжелых последствий для сердечно-сосудистой системы во время работы в огороде, россиянам следует соблюдать ряд мер и поддерживать регулярные физические нагрузки на протяжении всего года, а не только в летний сезон. Об этом рассказала врач-кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур.
«Чтобы работа на приусадебном участке не привела к неприятным последствиям, регулярные физические нагрузки должны присутствовать не только летом, но и на протяжении всего года», — подчеркнула Оксана Дикур в беседе с «Здоровье. Mail». Регулярная физическая активность включает ежедневные прогулки на свежем воздухе, занятия скандинавской ходьбой, гимнастикой или лечебной физкультурой.
Также врач посоветовала выбирать для работы на участке утренние или вечерние часы, чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов, использовать головные уборы и солнцезащитные средства, а также пить не менее двух литров воды в сутки. Дикур рекомендовала избегать поднятия тяжестей и использовать современные садовые инструменты, например, поливать растения шлангом и косить траву газонокосилкой. Прополку лучше выполнять сидя на скамейке, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, важно делать регулярные перерывы для отдыха, воздерживаться от курения и алкоголя, а также принимать назначенные препараты.
Врач подчеркнула, что дачные работы относятся к высокоинтенсивным нагрузкам, которые особенно опасны для пожилых людей и лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку могут спровоцировать инфаркт или инсульт. Кардиолог отметила, что перед началом дачного сезона людям с хроническими заболеваниями сердца необходимо пройти обследование у специалиста и убедиться в компенсации имеющихся проблем.