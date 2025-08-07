«Огородные» нагрузки могут закончиться инфарктом или инсультом

Также врач посоветовала выбирать для работы на участке утренние или вечерние часы, чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов, использовать головные уборы и солнцезащитные средства, а также пить не менее двух литров воды в сутки. Дикур рекомендовала избегать поднятия тяжестей и использовать современные садовые инструменты, например, поливать растения шлангом и косить траву газонокосилкой. Прополку лучше выполнять сидя на скамейке, чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды. Кроме того, важно делать регулярные перерывы для отдыха, воздерживаться от курения и алкоголя, а также принимать назначенные препараты.