Тихий убийца: Назван самый опасный вид инфаркта, который развиваться без симптомов

«В целом инфаркт миокарда, к большому сожалению, может пройти и наступить без каких-либо предвестников», — рассказал кардиолог в беседе с РИА «Новости».
Особое внимание доктор советует уделять появлению так называемой «грудной жабы» — болевым ощущениям в области груди, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Если физическая активность постепенно уменьшается, а приступы боли учащаются и становятся продолжительнее, то это и есть типичная картина ишемической болезни сердца, подчеркнул врач.
Несмотря на достижения медицины в терапии инфаркта, статистические данные свидетельствуют, что именно эта патология остаётся ведущей причиной внезапной смерти во всём мире. Из-за этого недуг и получил негласное название «тихий убийца». В связи с этим своевременное распознавание симптомов и контроль факторов риска жизненно важны для сохранения здоровья.
Напомним, 17 июля в Ялте скоропостижно скончался режиссёр Юрий Кара, ему было 70 лет. Причиной стали последствия обширного инфаркта. Церемония прощания с кинематографистом пройдёт 22 июля в Центральной клинической больнице. Кардиолог Шляхто назвал фатальные ошибки при «тихом убийце», который сгубил также Юрия Шатунова.