Тихий убийца: Назван самый опасный вид инфаркта, который развиваться без симптомов

Особое внимание доктор советует уделять появлению так называемой «грудной жабы» — болевым ощущениям в области груди, которые могут сигнализировать о проблемах с сердцем. Если физическая активность постепенно уменьшается, а приступы боли учащаются и становятся продолжительнее, то это и есть типичная картина ишемической болезни сердца, подчеркнул врач.