Появились кадры допроса подростков, пытавшихся убить военнослужащего

На видео запечатлен момент задержания молодых людей, а также сам допрос. Во время беседы один из задержанных рассказывает, что нашел работу в интернете. По словам подростка, он не знает ни настоящего имени куратора, ни имени военнослужащего, на убийство которого совершал покушение. Он также рассказал, что нанес на дверную ручку машины военного ядовитое вещество.