Появились кадры допроса подростков, пытавшихся убить военнослужащего

ФСБ РФ показала кадры допроса подростков, готовивших покушение на военнослужащего в Новосибирской области с применением отравляющих веществ.
На видео запечатлен момент задержания молодых людей, а также сам допрос. Во время беседы один из задержанных рассказывает, что нашел работу в интернете. По словам подростка, он не знает ни настоящего имени куратора, ни имени военнослужащего, на убийство которого совершал покушение. Он также рассказал, что нанес на дверную ручку машины военного ядовитое вещество.
Ранее сообщалось, что двум подросткам в Новосибирске предъявлены обвинения в покушении на убийство военнослужащего.
По данным следствия, несовершеннолетние действовали по заказу украинских спецслужб за денежное вознаграждение. Они нанесли опасное химическое вещество на внешние элементы автомобиля военнослужащего. В результате подростков задержали, а военнослужащий не пострадал.