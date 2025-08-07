В Таре за антисанитарию суд прикрыл кафе «Жемчужина»

Тарский городской суд на севере Омской области по иску Роспотребнадзора приостановил деятельность местного кафе «Жемчужина» индивидуального предпринимателя Сергея Газаряна. Поводом стала царящая там антисанитария.
Как установили специалисты Роспотребнадзора, на предприятии общепита не соблюдался технологический процесс и санитарные нормы. К примеру, на момент проверки отсутсвовали суточные пробы блюд, программа производственного контроля, у персонала не было медицинских книжек и осмотров.
Суд прикрыл кафе «Жемчужина» на 50 суток, за это время предприниматель должен устранить все выявленные нарушения.